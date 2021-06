Les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 ne savent pas encore qui diffusera leurs matches dès la prochaine saison. Alors que Canal+ vise les deux plus belles affiches de L1 (samedi à 17h et dimanche à 21h), la Ligue de football professionnel envisage de créer sa propre chaîne. Ce mercredi soir, Maxime Saada, le patron de la chaîne cryptée, s'est exprimé sur ce dossier qui inquiète fortement les clubs professionnels après le fiasco Mediapro