La tentative de conciliation engagée entre le gardien de l'AS Saint-Étienne Stéphane Ruffier et son employeur devant la Ligue de football professionnel a échoué. " La LFP a pu constater lundi qu'il n'y avait pas de conciliation entre les deux parties. Une décision sera prise par le club dans les prochains jours " sur le sort du joueur, mis à pied depuis un mois, a indiqué à l'AFP un représentant de l'ASSE.

Vendredi dernier, la commission d'appel de la LFP, saisie par l'ASSE, avait confirmé la décision de la commission juridique de la LFP du 26 octobre, invitant le club à réintégrer Ruffier pleinement au sein du premier groupe d'entraînement de l'effectif professionnel. Elle se déclarait dans le même temps incompétente pour "apprécier si les sanctions disciplinaires infligées à son encontre sont abusives et disproportionnées", comme le joueur le prétend.

Stéphane Ruffier, 34 ans, avait été mis à pied le 19 novembre pour avoir quitté prématurément une séance d'entraînement individuelle. Le portier des Verts, dont le contrat arrive à échéance le 30 juin, bénéficie de l'un des plus gros salaires de l'effectif professionnel (2,8 millions d'euros annuels environ). Il est en litige avec l'ASSE depuis le 23 février et la décision du manager général Claude Puel de le mettre au repos pour le match de Ligue 1 contre Reims (1-1). Il n'a plus rejoué depuis.