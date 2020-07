LIGUE 1 - Comme pressenti, Pablo Longoria occupera bel et bien le poste de directeur général chargé du football (ou "head of football") au sein de l'Olympique de Marseille. Révélée samedi par certains médias et confirmée par André Villas-Boas, la nouvelle a été officialisée ce dimanche matin par voie de communiqué.

L'OM tient bel et bien son "head of football". Comme annoncé hier par RMC et France Info, Pablo Longoria a été nommé directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a officialisé sa signature dimanche dans un rôle de "directeur général chargé du football." "Pablo supervisera l'ensemble du secteur sportif, de l'équipe première au centre de formation. Il sera responsable des transferts et accélérera le développement de l'usage des données dans la prise de décision sportive", précise l'OM.

Marseille indique que Longoria prendra son poste à partir du 3 août. L'Espagnol, âgé de 33 ans, s'est fait une solide expérience malgré son jeune âge après des passages en Espagne au Recreativo Huelva et à Valence, ainsi qu'en Italie à Sassuolo, à la Juventus Turin et à l'Atalanta Bergame. "Pablo incarne la nouvelle génération de managers sportifs, indique le communiqué de l'OM. Sa fine connaissance du football européen et mondial ainsi que son approche très innovante du métier ont fait de lui le candidat idéal pour cette fonction. Parlant six langues, Pablo sait jongler entre les contextes, les cultures propres à chaque pays et a l'habitude des ambiances à haute intensité."

Longoria a "hâte de vivre la passion des supporters"

Dans un rôle légèrement différent, Longoria succède à Andoni Zubizarreta et n'a pas choisi l'OM par hasard. "Le foot est inconcevable sans passion, déclare-t-il sur le site officiel du club. Mes derniers choix ont été fondés sur la passion et l'histoire des clubs où j'ai travaillé. Je suis fier d'avoir cette grande opportunité de pouvoir mettre mes compétences au service d'un club les plus historiques en Europe et dans le football français. Je souhaite apporter le plus possible à l'Olympique de Marseille et j'ai hâte de vivre la passion des supporters, du stade et de la ville."

Le nom de Longoria était également cité du côté de Newcastle. L'Espagnol s'est finalement tourné vers Marseille, où il retrouvera une vieille connaissance en la personne d'André Villas-Boas. "Je le connais bien, avait révélé l'entraîneur marseillais samedi après la défaite de son équipe face au FC DAC en amical (2-1). Pablo était le premier directeur sportif qui m'avait invité pour devenir entraîneur. C'était au Recreativo Huelva, j'étais assistant de José Mourinho. On n'a plus parlé depuis 2009. Quand il m'a appelé la première fois, il avait 24 ans. J'espère qu'il va bien s'intégrer, je lui souhaite le meilleur à l'OM". Son organigramme désormais en place, Marseille va pouvoir travailler sur son mercato avant une saison chargée avec son retour en Ligue des champions.

