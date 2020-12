Le jeu : L'OL a tout maîtrisé

Des deux formations sur le terrain, la seule qui ressemblait vraiment à une équipe était lyonnaise. Avec un projet de jeu cohérent et une discipline tactique de tous les instants pour l'exécuter. Les Gones n'ont pas hésité à jouer haut pour gêner la relance de Paris et mieux l'étouffer dans l'entrejeu. Si leur but est venu d'une erreur parisienne, ils ont aussi eu le mérite de la provoquer. L'OL a légèrement reculé en seconde période et aurait pu s'exposer. Mais ce PSG était beaucoup trop faible pour en profiter. Mal organisé et incapable d'accélérer, il ne s'est jamais donné les moyens de rivaliser avec Lyon et d'éviter la défaite.

Les joueurs : Kadewere, décisif à tous les niveaux

Il a inscrit le but de la victoire. Il a aussi été l'auteur d'un retour déterminant devant Neymar, sur l'une des meilleures situations parisiennes. Tino Kadewere marque des buts, et sait aussi être décisif par son dépassement de fonction. Mais c'est surtout le milieu de l'OL qui a fait la différence, tant physiquement que techniquement, sous l'impulsion d'Houssem Aouar et de Lucas Paqueta. Aussi de Thiago Mendes, dont l'expulsion vient ternir une prestation XXL par ailleurs. Du côté du PSG, Presnel Kimpembe a plombé les siens avec une grossière erreur de relance. Et Neymar s'est empêtré dans ses numéros de solistes jusqu'à sa sortie sur blessure.

"En quatre jours, on a vu le meilleur et le pire de Neymar"

Le facteur X : Le 3-5-2, côté obscur

Il avait clairement donné satisfaction face à Basaksehir. Mais ce 3-5-2 a aussi ses défauts. Ils ont éclaté au grand jour face à l'OL, où les défenseurs parisiens se sont maintes fois retrouvés en un contre un face aux attaquants lyonnais. Les Gones ont parfaitement exploité les intervalles entre les centraux et les latéraux pour se créer des situations dangereuses. Le pressing des attaquants, bien coordonné mais sans une intensité maximale, a suffi pour bloquer les solutions de relance parisienne et empêcher les milieux d'avoir un impact sur le jeu. Ce schéma n'a jamais été efficace face à l'OL. Il a même précipité la perte du PSG. Mais Thomas Tuchel n'en a jamais changé.

La stat : 4

C'était un soir de premières au Parc des Princes. Où le PSG a déjà concédé sa 4e défaite en seulement 14 journées, après ses revers face à Lens (1-0), Marseille (0-1), Monaco (3-2). C'est une première depuis la saison 2009-10, que Paris avait bouclé à la 13e place du classement. Une autre époque. Ce chiffre est déjà marquant. Mais il faut aussi retenir que Paris n'a cadré qu'une seule frappe dans ce match face aux Gones. Là aussi, cela ne lui était jamais arrivé sous l'ère QSI.

La décla : Thomas Tuchel (entraîneur du PSG)

C'est de notre faute si nous ne sommes pas premiers. Nous avons assez de qualités pour gagner tous les matches.

La question : Paris peut-il perdre le titre ?

Oui, cette question devient vraiment d'actualité. Ce PSG est tout sauf souverain depuis le début de la saison, il a toutes les peines du monde à imposer son jeu et il ne dégage plus la même supériorité que dans les années passées. Ce match face à Lyon n'en a été que la confirmation. Car l'OL a gagné à la régulière au Parc des Princes, en livrant un match sérieux et complet, tout en donnant l'impression de pouvoir faire encore mieux. C'est bien ce qui laisse penser que la marge de Paris est bien plus réduite que sur les saisons précédentes.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce constat s'impose. Si la thèse de l'accident est recevable pour la défaite à Lens (1-0) lors de sa première sortie de la saison, ce n'est pas le cas pour des revers face à des places fortes de la L1 comme Marseille, Lyon ou même Monaco. Si les difficultés dans le jeu des Parisiens peuvent largement s'expliquer par les absences et les conséquences de cette saison si particulière sur le plan physique, leurs lacunes mentales sur chacune de ses rencontres constituent une raison de plus de donner de l'espoir à la concurrence.

Le PSG a perdu son trône pour de multiples raisons. Le voilà désormais dos au mur, chose à laquelle il n'est pas habitué en championnat. Sa chance, c'est de ne plus avoir à gérer la Ligue 1 et la Ligue des champions de front avant le mois de février. Il a enfin l'occasion de se reconcentrer sur le championnat et de se mobiliser pleinement sur une compétition qu'il a eu tendance à négliger jusqu'ici. Ce luxe ne lui est désormais plus permis. Car ses rivaux en ont profité. Et une éventuelle longue absence de Neymar ne leur donnera que plus d'espoir de faire tomber Paris de son piédestal.

"Lyon a prouvé qu'il était un candidat au titre"

