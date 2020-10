Deux joueurs de Marseille, le défenseur Duje Caleta-Car et l'attaquant Dario Benedetto, ont subi une entorse à une cheville lors de la victoire contre Bordeaux (3-1) , a expliqué samedi leur entraîneur, André Villas-Boas, à quatre jours d'un match de C1 chez l'Olympiakos.

Le buteur argentin a été touché sur un corner et remplacé par Luis Henrique (86), et le central croate a quitté le terrain en grimaçant à la 87e minute, relayé par Valère Germain. Caleta-Car s'est blessé sur l'action du but de Bordeaux, "je pensais qu'il y avait faute", a dit Villas-Boas.