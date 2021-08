Kylian Mbappé va bel et bien débuter le match du PSG à Troyes. Absent lors de la défaite des Parisiens face à Lille (1-0) au Trophée des champions dimanche dernier, l'attaquant international français est dans le onze de départ aligné par Mauricio Pochettino pour ce premier match de championnat de la saison. Il formera le trio d'attaque du vice-champion de France en compagnie de Mauro Icardi et Julian Draxler.

Deux recrues estivales du PSG sont titulaires. Georginio Wijnaldum va ainsi débuter pour la première fois depuis son arrivée dans la capitale en provenance de Liverpool. Il sera accompagné par Danilo Pereira et Ander Herrera dans l'entrejeu parisien. Achraf Hakimi, recruté à l'Inter pour 60 millions d'euros, a lui aussi été titularisé sur le côté droit de la défense, à un poste où il a déjà eu l'occasion de s'illustrer durant la préparation.

Le onze parisien ne comporte ainsi aucune surprise, avec Keylor Navas dans le but, une charnière formée par Thilo Kehrer et Presnel Kimpembe et Abdou Diallo au poste d'arrière gauche pour compléter l'équipe de départ du PSG. Le club de la capitale est privé de nombreux cadres qui ont participé à la Copa America ou à l'Euro 2020. Neymar, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma manquent ainsi à l'appel. Encore trop juste physiquement, Sergio Ramos, arrivé cet été du Real Madrid, est lui aussi forfait.

La compo du PSG

Navas – Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Diallo – Wijnaldum, Danilo, Herrera – Draxler, Icardi, Mbappé

La compo de Troyes

Gallon - El-Hajjam, Giraudon, Azamoum - Kaboré, Kouamé, Tardieu, Chambost, Koné - Touzghar, Ripart

