Loin d’être brillant, Lille s’est imposé à Nîmes (0-1) et termine la phase aller à la 3e place. Les Dogues ont marqué sur une de leurs rares occasions par Yilmaz, opportuniste après une erreur de Deaux (29e). Le LOSC s’est ensuite contenté de gérer son avantage, bien aidé par la faiblesse d’un adversaire qui reste scotché à la dernière place. Nîmes ne s’est que très peu montré dangereux, et enchaîne un septième revers de rang aux Costières. La prestation du soir n’a pas vraiment rassuré les supporters venus réclamer la démission de Jérôme Arpinon avant le match…

Après avoir cadenassé la rencontre face à Rennes (0-0) pour la première de Raymond Domenech sur le banc de touche, Nantes a offert un visage beaucoup plus séduisant pour s’offrir un joli point à la Mosson. C’est pourtant Oyongo qui avait ouvert la marque très tôt). Louza a permis aux Nantais d’arracher un point logique et précieux (51e) sur une belle frappe. Nantes, 17e, conserve trois points d’avance sur la zone de relégation alors que le MHSC, 8e, marque le pas à cinq points des places européennes.

Nice n’y arrive plus. Sur une série de trois matches de suite sans victoire avant de se rendre à Metz, le Gym a cru faire le plus dur en ouvrant le score juste après le quart d’heure de jeu, grâce à un penalty d’Amine Gouiri (0-1, 18e). Mais les Aiglons ont déchanté sur un but pour le moins… improbable de John Boye en fin de rencontre, à l’issue d’un cafouillage au bout duquel le capitaine messin a marqué presque sans le vouloir. Après son nul contre Bordeaux mercredi (0-0), Metz continue de prendre des points et de rester confortablement installé en milieu de tableau.