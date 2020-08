LIGUE 1 - Ambiance délétère à Montpellier, qui devait affronter l’OM ce mercredi. Mais cette rencontre de préparation a été annulée, en raison d’une suspicion de cas de coronavirus. De quoi ajouter de la tension au sein du club héraultais, alors que le voyage en Russie pour raisons familiales de Damien Le Tallec suscitait déjà des débats.

Le climat est tendu à Montpellier. Le MHSC devait affronter en match de préparation l’OM ce mercredi au Vélodrome. Mais la rencontre a été annulée à la suite d’une suspicion de cas de coronavirus au sein du groupe montpelliérain. Une décision venue du club marseillais, d’après Laurent Nicollin, président héraultais. "On a proposé à l’OM d’attendre et de faire les tests le matin du match [mercredi], avec les résultats dans l’après-midi. Jacques-Henri [Eyraud] (son homologue, ndlr) n’a pas voulu et a préféré annuler le match", a ainsi déclaré Nicollin ce mardi, dans des propos rapportés par le journal L’Equipe.

Cette décision est donc présentée comme unilatérale. Mais elle convient à une grande partie des membres de l’effectif montpelliérain, toujours d’après le quotidien sportif. Les joueurs du MHSC ont été marqués par la période difficile traversée il y a quelques mois par l’un d’entre eux, Junior Sambia, atteint du coronavirus et hospitalisé en avril dernier. Dans ce contexte, la perspective de manquer une rencontre amicale paraît secondaire pour une majorité du vestiaire. De quoi créer une dissonance en interne.

"On ne va pas se suicider s'il est coincé là-bas..."

D’autant plus qu’un cas particulier fait aussi débat à Montpellier. Damien Le Tallec était toujours à Moscou ce mardi. Il a été autorisé à décoller dimanche en direction de la Russie par son entraîneur Michel Der Zakarian, d’après L’Equipe, pour aller chercher sa femme et son fils. Un déplacement qui ne serait pas du goût de ses coéquipiers, et auquel Nicollin a réagi avec véhémence.

"S’il reste en Russie quinze jours, pas de problème, il ne sera pas payé. Moi, il ne m’a rien demandé, il faut poser la question au coach qui l’a laissé partir", a tonné le président héraultais. Avant d’ajouter : "On ne va pas se suicider s’il est coincé là-bas. Ça m’en touche une sans faire bouger l’autre." Le retour de Le Tallec était prévu, au plus tôt, pour mardi soir, selon nos confrères. Le MHSC n’a pas communiqué depuis. Son prochain match de préparation est programmé samedi à Millau, face à Clermont, à deux semaines de la reprise de la Ligue 1.

