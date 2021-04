Le PSG voyage définitivement bien ces dernières semaines. Après leur exploit victorieux sur la pelouse du Bayern en Ligue des champions (2-3), les joueurs parisiens ont efficacement négocié leur déplacement à Strasbourg lors de la 32e journée de Ligue (1-4). Cliniques en première période comme ce fut le cas en Bavière, ils ont pu compter sur un Mbappé de nouveau irrésistible (16e). Sarabia (27e) et Kean (45e) ont également fait preuve de réalisme et Paredes a débloqué son compteur sur un joli coup franc (79e) après la réduction du score du jeune Sahi (63e). Les hommes de Pochettino se relancent dans la course au titre et restent à trois longueurs du leader lillois.

