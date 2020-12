Outre Mbappé et Marquinhos, touché à la hanche et forfait, Rafinha est également absent du onze de départ par rapport à celui qui avait été aligné face à Basaksehir. Angel Di Maria prend la place du Brésilien dans l'entrejeu, où il avait effectué une entrée convaincante contre les Turcs. Abdou Diallo a été préféré à Thilo Kehrer pour compenser pour l'absence de Marquinhos sur le côté droit de la défense parisienne, même si on pouvait plutôt attendre un droitier à ce poste. A moins que Paris évolue dans un 4-3-3, où Diallo serait associé à Kimpembe en charnière et Danilo positionné un cran plus haut au milieu.