Parfait lors de ses nombreuses sorties aériennes, attentif lors du seul tir cadré parisien (42e) et précieux sur un ballon mal renvoyé par Jose Fonte (45e), le portier lillois peut avoir le sentiment du travail bien fait. Car si le champion de France n'a pas été capable de marquer le moindre but, c'est en grande partie à cause de l'international tricolore.