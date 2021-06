Après quelques semaines d'incertitude et de crispations, c'est officiel : Christophe Galtier entraînera l'OGC Nice la saison prochaine . Le départ de l'entraîneur qui a mis le LOSC au sommet du football français laisse donc le club nordiste sans aucun pilier du projet sportif mené depuis plusieurs saisons : avant Galtier, Gérard Lopez est parti, et Luis Campos aussi. Désormais les Dogues ont un statut de champions de France à assumer et une campagne de Ligue des champions à mener. Mais plusieurs interrogations subsistent.

Quel coach ?

L'Equipe). En revanche, la piste Laurent Blanc évoquée un temps ne se fera pas, l'ancien sélectionneur des Bleus étant "bien au Qatar" actuellement selon un proche relayé par le média local. Cela va être la priorité numéro une du président Olivier Létang, en place depuis une grosse demi-saison. Il faut désormais trouver un entraîneur au plus vite, alors que la reprise de l'entraînement à Lille est fixée pour jeudi prochain. Selon La Voix du Nord , le nouveau cycle lillois pourrait bien prendre forme avec des noms tels que Lucien Favre, Claudio Ranieri ou encore Patrick Vieira (peut-être finalement plus proche de Crystal Palace en Angleterre d'après). En revanche, la piste Laurent Blanc évoquée un temps ne se fera pas, l'ancien sélectionneur des Bleus étant "" actuellement selon un proche relayé par le média local.

Quels cadres ?

Mike Maignan est déjà parti pour Milan , et tous les joueurs du LOSC concernés par l'Euro ne sont plus en course avec leur sélection. Juste après le titre de champion de France, nous avions dressé un bilan en nous interrogeant sur l'avenir de ces joueurs et en les classant par probabilité de départ. Les départs inéluctables de Boubakary Soumaré et Sven Botman devraient fatalement avoir lieu, avec des offres d'Angleterre et d'Italie pour ces deux joueurs. Parti pour rester initialement, José Fonte pourrait finalement lui aussi tenter une autre aventure ailleurs, ou même arrêter sa carrière du haut de ses 37 ans. Burak Yilmaz est aussi annoncé proche d'un départ, tandis que des véritables cadres de l'effectif lillois, seuls Benjamin André et Jonathan David semblent sûrs de rester au LOSC la saison prochaine. Même du point de vue des joueurs, il va falloir prendre des décisions rapidement.

Quel projet ?

Sans parler de jeu, le projet sportif du LOSC a abouti en 2021 à un modèle du genre. Un mélange rondement mené d'un entraîneur connaissant ses troupes, avec des jeunes très talentueux et valorisés financièrement à court terme (voire très court, comme Osimhen parti pour 80 millions d'euros 12 mois après avoir été recruté pour 22), entourés par des cadres dont l'expérience s'est avérée prépondérante dans le sprint final. Mais ce projet basé sur le trading a laissé des traces financièrement, qu'il va falloir effacer pour la nouvelle direction.

Dès lors, quelle identité ce LOSC va-t-il se donner ? Faire repartir un projet de zéro demande beaucoup de temps, à l'heure où le football n'en donne que très peu. Tenter de ressusciter les restes du projet Lopez-Campos-Galtier avec un trio différent mais une idée similaire paraît très complexe. Et improviser en ne se fixant pas un projet défini semble par avance voué à l'échec dans la rugosité du football européen actuel. Si Lille veut s'éviter une nouvelle 4e place dès la phase de poules de Ligue des champions, et se confirmer comme un candidat sérieux à l'élite du football français de manière régulière, Olivier Létang va devoir se creuser la tête. Et sûrement plus rapidement qu'il ne l'imaginait.

