A Lille, les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Après la liesse découlant du titre de champion de France, le LOSC a perdu coup sur coup deux éléments phares de sa saison. Après l'annonce du départ de Christophe Galtier , qui pourrait rejoindre Nice, Lyon ou Naples, Mike Maignan a lui aussi plié bagage. Le gardien de but international français, convoqué pour l'Euro cet été et qui a passé sa visite médicale dans la matinée mardi, vient de s'engager à l'AC Milan pour cinq ans.