Il est révolu, le temps où l'AS Monaco repartait de zéro. Cette fois, le club du Rocher a pris son élan de plus loin : puisque ses propriétaires et dirigeants russes ne jurent que par le "trading", malgré deux années d'échecs sur le terrain et sur le marché des transferts, l'entité monégasque a choisi de revoir sa méthode, à défaut de changer sa stratégie. Car la formule, elle, n'est pas modulable : les joueurs sont les garants de résultats qui influencent leurs propres valeurs.

La raison ? L'ancien coach du Bayern Munich a la réputation d'être un technicien rigoureux, et doit permettre à l'ASM de recréer " une bonne culture afin d'être de nouveau reconnue pour faire éclore les meilleurs jeunes ." Le cadre était un maillon invisible mais essentiel aux conquêtes monégasques de la saison 2017/2018, bouclée sur une épopée européenne, un titre de champion de France et des dizaines de millions de plus-values réalisées sur les transferts des joueurs de l'époque.

L'ASM se recentre car elle n'a pas le choix : développer des talents à peine majeurs nécessite de leur offrir un accompagnement de proximité impossible à mettre en place pour 50 ou 60 éléments. Désormais, la direction monégasque et son staff technique veulent "créer un environnement propice à la croissance de l'équipe" et "travailler sur la mentalité des joueurs." Autrement dit, elle veut plus de mobilisation et d'implication pour plus de résultats… et de temps.