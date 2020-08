Le PSG aurait appelé le père de Messi

Le Paris Saint-Germain est-il dans la danse pour Léo Messi ? L'arrivée de la Pulga à Paris semble peu probable mais Léonardo s'est tout de même entretenu avec son père pour en savoir plus sur ses intentions, selon le média argentin, Olé. Jeudi, AS expliquait aussi que le PSG s'était entretenu avec des membres de l'entourage du joueur. L'Equipe confirme cette information ce vendredi.

Transferts Les 13 infos mercato qui vous ont échappé jeudi HIER À 18:56

Notre avis : City possède toujours une longueur d'avance dans ce dossier. Messi à Paris, on a toujours autant de mal à l'imaginer, notamment pour son énorme salaire.

Everton serait d'accord avec James Rodriguez

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, relayées vendredi par The Sun, Everton, qui suit James Rodriguez de près, se serait mis d'accord avec le joueur international colombien concernant ses revenus annuels. S'il signait chez les Toffees, l'ex-Monégasque, indésirable au Real Madrid mais priorité de Carlo Ancelotti, toucherait environ 4,5 millions d'euros par an. Ne reste plus désormais qu'à trouver un accord avec les Merengues.

Notre avis : Carlo Ancelotti apprécie James Rodriguez, Zinédine Zidane ne compte pas sur lui : le départ du Colombien vers Everton n'est sûrement qu'une question de jours.

Derby de Milan pour Tonali

Le mercato s'anime du côté de Milan. Alors que l'Inter a un accord de longue date avec Sandro Tonali, l'AC Milan, le rival, est entré dans la danse ces derniers jours. Et selon Sky Italia, l'intérêt rossonero est plus que concret. L'international italien, lui, serait d'ores et déjà d'accord pour ce transfert. Les dirigeants milanais ont récemment augmenté leur offre pour convaincre Brescia. Aucun doute possible : le derby de ce mercato est lancé !

Notre avis : L'Inter possède toujours une longueur d'avance dans ce dossier. Mais à force d'attendre pour le boucler, l'AC Milan pourrait bien parvenir à arracher le joueur de Brescia.

Du sommet de l’Europe à l’anonymat en Serie A, comment l’AC Milan en est-il arrivé là ?

Aouar entretient le flou

Houssem Aouar a été longuement interrogé dans les colonnes de L'Equipe ce vendredi. L'occasion pour lui d'évoquer son futur à l'OL. "Partir sans pouvoir dire au revoir aux supporters ? Je ne suis pas encore parti. Donc, je ne me pose pas cette question. Mon envie ? Elle est très dure, celle-là... (rires). J'ai envie que l'on réussisse un bon début de Championnat. Et que l'on batte Dijon, pour commencer", a ainsi esquivé Aouar, courtisé notamment par la Juventus Turin.

Notre avis : Aouar a un bon de sortie. Et au vu de sa cote sur le mercato, il pourrait bien l'utiliser...

Devenir le cerveau du Barça : sans Messi, l’immense défi de Griezmann

Ibra va prolonger

Ce n'est plus qu'une question d'heures, mais Zlatan Ibrahimovic va bel et bien signer un nouveau contrat avec l'AC Milan. Selon les médias italiens, on parle d'un contrat assorti d'un salaire net de 7 millions d'euros par an. Il prendrait ainsi le numéro 11.

Notre avis : Au final, Ibrahimovic a obtenu le salaire qu'il souhaitait. Pour Milan, il était capital de le garder une saison de plus.

Zlatan Ibrahimovic bientôt de retour sur la pelouse de San Siro ? Crédit: Getty Images

Monaco accélère pour Volland

L'AS Monaco compte bien recruter Kevin Volland. Au point d'accélérer ces dernières heures les négociations avec le Bayer Leverkusen pour un éventuel transfert de l'attaquant aux alentours des 25 millions d'euros.

Notre avis : Volland, un très joli coup pour Monaco s'il se concrétise.

... Et Kovac "compte" sur Sidibé

L'entraîneur de Monaco Niko Kovac a indiqué vendredi qu'il "appréciait" et "comptait" sur le champion du monde Djibril Sidibé, de retour à l'ASM après un prêt d'une saison à Everton, avant le déplacement à Metz dimanche. "Son prêt a été bon. Il est international et champion du monde. Je compte sur lui. C'est à lui désormais de nous montrer ses qualités. Et je sais qu'elles sont très importantes", a déclaré Kovac en conférence de presse. Djibril Sidibé, sous contrat avec le club monégasque jusqu'en juin 2022, a repris l'entraînement depuis une semaine.

Notre avis : A un an de l'Euro, Djibril Sidibé a peut-être une belle occasion de se montrer de nouveau.





Immobile pisté par le Barça ?

Alors que Luis Suarez va très probablement quitter le Barça, La Gazzetta dello Sport informe ce vendredi que Ciro Immobile fait partie de la liste des possibles successeurs. Toutefois, l'attaquant de la Lazio Rome serait bien parti pour prolonger son bail avec les Biancocelesti.

Notre avis : Au final, Immobile devrait prolonger avec la Lazio. Cette fuite pourrait être également une manoeuvre de l'entourage pour mettre quelque peu la pression aux dirigeants romains.

Les records que Messi ne battra pas... s'il quitte le Barça

Rémy en Turquie

Après un transfert manqué à Benevento (Serie A), Loïc Rémy a trouvé un nouveau point de chute. L'ex-attaquant du LOSC s'est engagé ce vendredi avec le club turc du Caykur Rizespor.

Notre avis : On aurait été curieux de voir Rémy en Serie A. On le retrouvera en Turquie.

Court de retour à Brest ?

Selon les informations de L'Equipe, Yoann Court (30 ans), en fin de contrat avec le Stade Brestois, aurait sollicité le club finistérien ces dernières heures pour pouvoir poursuivre l'aventure en Bretagne. Au cours du printemps, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre pour une prolongation. Le quotidien précise que Yoann Court est également en contacts avec des clubs espagnols et de MLS.

Notre avis : Les âpres négociations entre Brest et les représentants de Yoann Court pourraient avoir laissé beaucoup de traces, notamment du côté brestois.

Yoann Court souhaiterait poursuivre sa carrière à Brest. Crédit: Getty Images

Amiens officialise Opoku

Ce vendredi, Amiens a officialisé le retour de Nicholas Opoku. Après un premier prêt la saison passée, le défenseur de l'Udinese va donc rester du côté de la Ligue 2.

Notre avis : Amiens-Opoku, l'histoire continue. Bonne nouvelle pour les deux parties.

Transferts Koeman, démolisseur de l'extrême : que vont devenir les anciens cadres du Barça ? HIER À 16:27