L'OL ne s'arrête plus ! Pleins d'envie, les Lyonnais ont remporté une victoire de prestige sur la pelouse du Parc des Princes grâce à un but de Tino Kadewere à la demi-heure de jeu. Les Parisiens, gênés par l'intensité de leurs adversaires, ne se sont procurés que très peu d'occasions. Grosse ombre au tableau : Neymar s'est peut-être gravement blessé à la cheville lors d'un tacle de Thiago Mendes en toute fin de rencontre. Au classement, Lyon profite de ce cinquième succès consécutif pour rejoindre Lille en tête de la Ligue 1, tandis que le Paris Saint-Germain rétrograde à la troisième position.

Débuts fracassants

Impressionnants depuis plusieurs rencontres, les Lyonnais, qui auraient légitimement eu le droit de perdre pied sur la pelouse du Parc des Princes après six victoires en sept matches, ont réussi à élever encore un petit peu plus leur niveau de jeu. Comment ? En prenant le Paris Saint-Germain à la gorge dès le coup d'envoi, grâce à leur fraîcheur physique et à un milieu de terrain dominant qui ont semblé surprendre la formation de Thomas Tuchel.

Car si Florenzi a eu la première balle de but en reprenant d’une volée du droit un centre de Marco Verratti (7e), c’est bien l’OL qui a dicté sa cadence infernale aux triples champions de France. Parfaitement menées par Houssem Aouar ou Memphis Depay, les offensives lyonnaises ont posé de nombreux problèmes à la défense parisienne, où l’absence de Marquinhos s’est cruellement fait sentir. Récompensé de ses innombrables courses, Tino Kadewere, parfaitement lancé par Karl Toko-Ekambi, s’est racheté de son premier raté (35e) en ouvrant son pied droit pour tromper Keylor Navas dans la foulée (36e).

Leandro Paredes et Presnel Kimpembe lors du match opposant le PSG à Lyon, le 13 décembre 2020, en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Aux commandes, les Lyonnais, plus que jamais sans complexe, ont ensuite tenu le score face à la pression mise par Neymar et ses coéquipiers, ne concédant qu’une occasion de Florenzi, superbement renvoyée par Anthony Lopes (43e) pour rentrer aux vestiaires avec l’avantage du score. Et un bond provisoire tout en haut du classement de Ligue 1, à égalité de points avec Lille.

Lyon tient bon, Neymar sort sur civière

Mais la seconde période n’aurait pas pu se passer aussi parfaitement. Bien décidés à tenir le ballon, les Parisiens ont obligé leurs adversaires à reculer. Mais le bloc lyonnais, qui n’a jamais rien lâché, n’a pas laissé le moindre espace dans l’axe aux Franciliens, obligés de passer vainement par les côtés.

Lassé de voir ses joueurs se casser les dents sur le bloc compact de l’OL, Thomas Tuchel a tenté le tout pour le tout en faisant entrer simultanément Herrera, Gueye et Mbappé. Sans plus de résultat. Neymar a vu son tir lointain repoussé (71e), Danilo n’a pas trouvé le cadre lors d’un coup de tête croisé (84e) et Mbappé a vu la lucarne d’Anthony Lopes se dérober d’un rien (90e).

Alors que le score semblait entériné, Neymar a tenté une ultime percée en solitaire, lui valant un tacle dangereux de Thiago Mendes (90e+6). Pour une conséquence plus qu’inquiétante : sorti en pleurs sur civière, l’attaquant brésilien pourrait être gravement blessé à la cheville. Une soirée cauchemardesque, donc, pour le PSG, qui, en plus d’avoir laissé Lille et Lyon se partager son fauteuil de leader, pourrait perdre son meneur de jeu, qui retrouvait match après match de sa superbe.

Neymar (PSG) s'est blessé face à l'OL Crédit: Getty Images

