L'affiche entre Lille et Lyon en clôture de la 9e journée a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle, mais n'a livré aucun vainqueur, sauf peut-être le PSG, à distance. Les deux clubs n'ont pas su se départager au stade Pierre Mauroy, et ce sont les Dogues qui pourront nourrir le plus de regret (1-1). Non seulement ils ont concédé l'égalisation sur un but contre son camp mais, en prime, ils n'ont pas su faire la différence à onze contre dix pendant une bonne partie de la deuxième période. Au classement, les Dogues restent seuls dauphins du PSG.