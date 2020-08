Après l'Olympique de Marseille, et ses cinq cas positifs de la mi-août qui ont entraîné le report du match OM - Saint-Etienne, Lyon, qui a dû se passer d'Houssem Aouar pour la réception de Dijon vendredi dernier, voici le PSG qui est touché par la pandémie de coronavirus. Selon les informations de RMC Sport, deux joueurs internationaux du champion de France auraient été testés positifs au Covid-19 et placés à l'isolement quatorze jours comme le veut le protocole sanitaire. Leur état serait rassurant. D'après L'Equipe, il s'agit d'Angel Di Maria et Leondro Paredes. Les deux Argentins auraient été infectés lors de leurs vacances aux Baléares. Le quotidien précise que des doutes sont également émis concernant Mauro Icardi.