Survêtement du FC Nantes sur le dos, Raymond Domenech est arrivé seul, ce jeudi, pour sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur des Canaris. Waldemar Kita, son président, a brillé par son absence, alors que le contexte avec les supporters (une cinquantaine étaient encore présents autour du stade de la Beaujoire) est de plus en plus tendu. Cela n’a pas perturbé l’ancien sélectionneur des Bleus : pendant une heure, Domenech a insisté sur les notions de "plaisir" et de "joie", tout en évoquant rapidement sa dernière expérience compliquée sur un banc de touche.