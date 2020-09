Les Verts enchaînent et confirment. Sans forcément briller, Saint-Etienne a su dominer Strasbourg à Geoffroy-Guichard samedi soir dans le cadre de la 3e journée (2-0) pour empocher un second succès après celui obtenu sur le même score face à Lorient.

La rencontre a basculé sur un penalty litigieux transformé par Denis Bouanga (57e). Les Alsaciens n'ont pas su réagir et Mahdi Camara a doublé la mise (82e). L'ASSE s'empare provisoirement de la tête du classement devant Nice. Le RCSA est dernier après ce troisième revers.

Claude Puel, le coach stéphanois, a aligné le même onze de départ que face aux Lorientais dont Wesley Fofana qui a récemment clamé ses envies de départ . Ses hommes ont pourtant été surpris par l'entame mordante des Alsaciens, qui étaient bien décidés à redresser la barre après leurs deux défaites inaugurales chez les Merlus (3-1) et devant Nice (0-2). Kévin Zohi a un peu trop écrasé sa reprise au coeur de la surface stéphanoise (8e). Majeed Waris, lui, a parfaitement ajusté sa tête au premier poteau sur un centre de Kenny Lala venu de la droite mais Jessy Moulin a réussi à détourner le ballon sur sa transversale (13e).

De quoi réveiller les joueurs de l'ASSE qui ont vite repris l'ascendant dans le jeu grâce à la mobilité de leurs attaquants mais aussi au niveau des occasions franches avec Arnaud Nordin, auteur d'une belle frappe enroulée (15e) et Adil Aouchiche sur coup franc (42e). Globalement équilibré, le match a connu un tournant définitif en début de seconde période quand Charles Abi, qui venait de remplacer Nordin (52e), a poussé Alexander Djiku à toucher le ballon de la main dans un duel aérien dans la surface alsacienne (55e). L'arbitre M. Wattellier a désigné le point de penalty et Bouanga a transformé la sanction (1-0, 57e).

Malgré les changements offensifs réalisés par Thierry Laurey, les Strasbourgeois ne se sont jamais remis de cette ouverture du score. Saint-Etienne a même frappé de nouveau par Camara, bien placé dans la zone de vérité après un gros travail de Bouanga sur la droite (2-0, 82e). Le milieu de terrain de 22 ans a ouvert son compteur en Ligue 1 et mis son équipe à l'abri. Comme face à Lorient, Saint-Etienne a fait preuve de réussite et devra certainement en montrer un peu plus jeudi prochain en match en retard de la 1ère journée face à Marseille.