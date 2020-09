Ils l'ont rêvée, ils l'ont fêtée et ils sont en train de la payer. La victoire arrachée au Parc des Princes dimanche dernier (0-1) a laissé des traces dans les têtes et dans les organismes de l'OM. Trois jours après une défaite incontestable face aux Verts (0-2), Marseille a frisé un nouveau revers inéluctable. Lille a dominé toute la rencontre, a raté quelques balles de break, est tombé sur un très grand Steve Mandanda, pour se faire piéger sur un corner et une tête de Valère Germain (1-1).

Une issue miraculeuse pour des Phocéens très loin de leur meilleur niveau. "On n’a pas fait une belle prestation du tout. Dans le jeu, on a été inexistant et si Lille mène 2 ou 3-0, il n’y a rien à dire", a avoué très honnêtement l'unique buteur marseillais du soir au micro de Téléfoot la chaîne. Difficile de contredire Germain tant l'OM a semblé dépassé dans tous les compartiments du jeu : en vitesse et dans les duels en particulier. La saison vient tout juste de démarrer et les Marseillais tirent déjà la langue. "Le match du PSG a laissé des traces sur l’aspect physique. Aujourd’hui on frôle la défaite", a diagnostiqué Bouna Sarr.

Ligue 1 Grâce à Germain, l'OM s'en sort bien IL Y A 3 HEURES

4e j. - Reinildo : "De la frustration !"

Problème d’animation

"Endormis" face aux Verts, selon les mots de Steve Mandanda jeudi, apathique ce dimanche, Marseille souffrirait-il déjà de la justesse de son effectif lors de sa première semaine à trois matches de la saison ? Si tel est le cas, la perspective de jouer la Ligue des champions cet automne devient effrayante parce qu'aujourd'hui, cet OM ne semble pas prêt à enchaîner les rencontres de haut niveau.

A l'image d'un Dimitri Payet transparent, ou d'un Florian Thauvin loin de son activité de la première journée à Brest. Avec deux chefs d'orchestre sans essence dans le moteur, l'animation offensive fut longtemps réduite à néant ce dimanche. "On va devoir s’en contenter, on a été très moyens dans le jeu, a diagnostiqué Bouna Sarr. C’est bien d’avoir marqué sur coup de pied arrêté mais il va falloir être meilleur dans le jeu pour aller chercher la victoire contre Metz." C'est déjà une habitude cette saison. La victoire à Brest fut arrachée sans convaincre, comme celle du Parc. Et la semaine qui vient de s'écouler a mis le doigt sur la pauvreté de l'animation. "Il nous manque du mouvement et il faut être meilleurs avec le ballon, savoir mieux l’utiliser, mieux utiliser les temps forts et faibles, c’est ce qui nous a manqué contre Saint-Etienne et Lille", a continué Sarr.

Des propos lucides qui tranchent avec ceux de son entraîneur. André Villas-Boas a préféré insister sur la réaction de ses hommes plutôt que sur leurs nombreuses limites du soir. "Non, je ne suis pas d’accord avec l'expression 'nul miraculeux'. C’est un nul d’effort, d’équipe compétitive", a réagi le Portugais. Après un début de championnat parfait sur le plan comptable, l'OM est rentré dans le rang en quatre jours. La fougue de la jeunesse stéphanoise et la cohérence du collectif lillois ont mis en lumière les carences d'un effectif à la recherche d'un second souffle. Le mercato pourrait permettre à Marseille de s'offrir un peu de sang neuf. Vu la prestation de ce dimanche, ce ne serait vraiment pas du luxe.

Ligue 1 Aménagement, reconstruction : OM-LOSC, choc des attaques en chantier IL Y A 6 HEURES