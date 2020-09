La triste prestation de l’Olympique de Marseille contre Lille dimanche soir (1-1), à peine masquée par l’égalisation tardive de Valère Germain, est venue rappeler l’évidence. L’OM a absolument besoin d’un attaquant supplémentaire. Et visiblement, le problème sera réglé dans les prochains jours. "Un autre attaquant ? Cette semaine. Je pense qu’il arrivera mercredi. Ça n’empêche pas qu’on va continuer notre mercato et voir ce qu’on peut faire, mais on a une option qui arrive tout de suite", a annoncé André Villa-Boas au micro de la chaîne Téléfoot.

Le club phocéen a donc trouvé un concurrent à Dario Benedetto et garde bien le secret concernant son identité. Mais le technicien portugais s'est amusé à donner quelques indices en conférence de presse, quelques minutes plus tard : "C'est un petit joueur de 18-19 ans. Il peut jouer aux trois postes de l'attaque, ce n'est pas un attaquant de référence (de métier, ndlr.). C'est une pépite, comme vous dites souvent, et j'espère qu'il va arriver avec un bon état d'esprit et qu'il va nous aider cette saison. On attend la visite médicale pour vous confirmer le deal, je pense qu'il prendra l'avion demain soir". De quoi faire cogiter un peu. Faire le tri, aussi.

Visiblement, l'OM ne s’empêchera pas non plus de saisir d’autres occasions si elles venaient à se présenter. Sans compter sur le flou qui règne autour de l’avenir de Florian Thauvin, en fin de contrat dans un an. C’est une certitude, la fin de mercato olympien ne se résume pas à la quête d’un nouveau numéro 9.

