Au FC Barcelone, Memphis Depay est devenu celui dont on parle le plus après Lionel Messi. Très apprécié par Ronald Koeman, le nouvel entraîneur du club catalan, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais fait figure de grand favori pour succéder à Luis Suarez, poussé dehors par l'ancien sélectionneur néerlandais. Depuis quelques jours, la presse ne cesse de considérer comme acquis le transfert de l'attaquant de 26 ans.

Rudi Garcia, lui, garde espoir. Le coach lyonnais compte toujours sur son meilleur élément, même s'il a laissé filtrer une grosse part de fatalisme au micro de Téléfoot, ce dimanche matin. "Memphis, c'est un 'top player', a-t-il souligné. C'est un fantastique joueur qui revient d’une opération. S’il peut faire la saison avec l’OL, on sera beaucoup plus fort." Vendredi, le média néerlandais AD assurait que Depay était "proche" d'un accord avec le club catalan. Et, à un an de la fin de contrat du buteur, la direction lyonnaise ne devrait pas tout faire pour le retenir.