Il l'a toujours été. Et les difficultés rencontrées par Lyon, qui restait sur cinq matches sans victoire avant son succès à Strasbourg la semaine passée, n'avaient fait que renforcer cette impression. Il y avait cependant un doute légitime sur la capacité de Depay à redevenir le leader des Gones après son transfert avorté au FC Barcelone dans la dernière ligne droite du mercato. Et la décision de Rudi Garcia de le sortir de son onze de départ laissait penser que le Néerlandais avait mal digéré cet épisode.

Il n'en est rien. Depay en a apporté une preuve éclatante en signant deux prestations de haute volée à Strasbourg puis face à Monaco. Il affiche désormais des statistiques remarquables avec 5 buts et 3 passes décisives en 8 journées. Et si cela ne suffisait pas, il a tenu lui-même à affirmer qu'il était pleinement investi avec le club rhodanien. " J'ai toujours été concentré sur Lyon , a-t-il assuré au micro de Téléfoot après la rencontre. Ce n'était pas mon choix d'être sur le banc. Je suis heureux ici. Quand je joue, je veux être le meilleur possible. "

Etre le meilleur, ce n'est pas seulement enchaîner les buts et les passes décisives. Depuis son retour dans le onze de départ, Depay affiche un rayonnement bien plus large. Il participe au jeu et aux tâches défensives, il fait preuve d'agressivité dans les duels pour conserver les ballons et permettre au bloc lyonnais de remonter. Le capitaine des Gones a parfaitement joué son rôle de leader lors des deux dernières sorties d'un club rhodanien qui en avait bien besoin tant il était moribond avant cela. "On sait le joueur qu'il peut être, a reconnu Rudi Garcia. Il tire l'équipe vers le haut."