Le quotidien souligne deux causes : le bilan actuel de Rudi Garcia, en dépit d'un très beau parcours lors de la dernière édition de la Ligue des champions qui a vu l'OL atteindre les demi-finales après avoir éliminé la Juventus Turin et Manchester City, et le jeu produit par son équipe. La direction de l'OL lui reprocherait également le manque de progression de son équipe, actuellement classée onzième de L1 et qui a grandement manqué d'inspiration à Lorient dimanche dernier (1-1).