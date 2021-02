Après sa victoire contre Nice (3-2) mercredi, l'Olympique de Marseille respire un peu mieux. Surtout après un début de semaine très tendu provoqué par l'annonce du projet Agora OM et la menace que fait planer le club à propos d'une possible rupture de la convention sur les abonnements avec les groupes de supporters . " L'OM ne peut pas vivre sans ses supporters ", a assuré mercredi le directeur du football de Marseille, Pablo Longoria, sur Canal + .

"Nous avons besoin des supporters, on doit trouver la façon de travailler dans l'unité et le bon état d'esprit. On va en avoir besoin pour atteindre nos objectifs", a ajouté le jeune dirigeant espagnol, assurant qu'il s'agissait de "la volonté du club". Actuellement sixième en Ligue 1, le club marseillais traverse une crise aigüe marquée par un conflit entre la direction et les groupes de supporters, toujours plus remontés contre le président Jacques-Henri Eyraud et ses collaborateurs.