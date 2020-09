Paris à zéro point et zéro but après deux journées : une première depuis 1978

Mis en cause, le défenseur marseillais a alors rétorqué peu après. Et toujours sur Twitter. "Il n’y a aucune place pour le racisme. Une carrière propre avec beaucoup de coéquipiers et d’amis au quotidien. Parfois il faut apprendre à perdre et l’assumer sur le terrain. Incroyables trois points. Allez l'OM", peut-on y lire. Si aucune image ne vient (pour l'instant) confirmer la version de Neymar, ce dernier a décidé de lui répondre directement.