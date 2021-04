Mais le défenseur marseillais a surtout mis en avant la force de caractère du milieu offensif de l'OM, auteur de 3 buts et 6 passes décisives sur ses 6 derniers matches en Ligue 1, pour expliquer son retour au premier plan. "Dimitri est très fort, notamment mentalement, a-t-il jugé. Sa carrière parle pour lui. On a besoin de lui pour gagner des matches." Un constat partagé par l'entraîneur olympien Jorge Sampaoli, dont l'arrivée n'est certainement pas étrangère au renouveau de l'ancien Stéphanois. "On retrouve le Payet qu'on a déjà connu avec ce maillot, a-t-il apprécié. Il sait qu'avec son talent, il a une grande responsabilité."

Il va falloir qu'il continue à être à la hauteur de ce dont a besoin le club, a prévenu Sampaoli. Il est de mieux en mieux, il est heureux sur le terrain, il joue avec plus d'intensité. Il faut qu'il profite de ce moment, qu'il progresse encore avec cette capacité face au but, ses passes décisives. C'est ce dont ce maillot a besoin." Payet a su se remettre sur la bonne voie pour guider Marseille, au moins provisoirement, jusqu'à la 5e place du classement . L'OM peut de nouveau espérer une place européenne en fin de saison et son meneur de jeu y est pour beaucoup. ", a prévenu Sampaoli.."

