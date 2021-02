Ce n'est pas un secret : Neymar et Marco Verratti ne se privent pas pour contester les décisions arbitrales. Pour une meilleure communication, Saïd Ennjimi, ancien arbitre professionnel, a proposé une solution ce mardi dans une interview accordée à Ouest-France . "Ça ne mange pas de pain d’apprendre quelques mots de brésilien (ndlr : portugais) ou d’italien pour essayer de détendre un peu l’atmosphère et de ramener le joueur au jeu ", a-t-il déclaré dans un premier temps.

"Vous savez pourquoi les joueurs s’énervent ? Parce qu’ils sont en difficulté technique ou physique. Les joueurs de football d’un gros calibre ne s’énervent pas, a-t-il ajouté. Pour pouvoir faire carrière dans ce milieu, il faut absolument que les arbitres aient cette réflexion en tête. Ce n’est pas de l’arbitrage, c’est de la gestion. On peut siffler un coup franc à droite, à gauche mais le sujet, c’est plus de gérer le match. Des joueurs comme Neymar ou Marco Verratti, ça se gère." Concernant le milieu international italien, des entraîneurs et non des moindres (Carlo Ancelotti ou Unai Emery) ont tenté de le canaliser. Sans pour autant obtenir un succès intégral.