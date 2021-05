Bordeaux semble voir le bout du tunnel. Les Girondins ont étrillé Lens dimanche, lors de la 37e journée de Ligue 1 : 3-0 à domicile. Ils occupent la 14e place du classement, avant le dernier round. Ils ne sont pas sauvés de la relégation, avec seulement 2 points d'avance sur Nantes (18e - soit en position de barragiste). Mais avec tant d'équipes dans le rétro, dont deux qui s'affrontent... cela sent bon. "Il faudrait un concours de circonstances à 12 inconnues (pour descendre) mais on va bien préparer la semaine" résume le coach bordelais, Jean-Louis Gasset, dans des propos rapportés par Sud Ouest.

L'ancien binôme de Laurent Blanc poursuit : "On doit être une équipe atypique. On bat les équipes qui jouent l'Europe (Lens est 6e, NDLR) et on perd 3-0 contre les équipes qui luttent pour le maintien (défaite 3-0 à Nantes lors de la précédente journée). On fait 14 'clean-sheets' dans la saison et on est à -15 au goal-average. On ne laisse pas indifférent."

"Si on est dans cette situation, ce n'est pas normal"

Gasset insiste sur le fait que on équipe n'est que "presque" sortie d'affaire. Mais la satisfaction pointe le bout de son nez : "Dans la vie, il faut toujours combattre malgré tout ce qui peut vous arriver, il faut toujours y croire et à un moment ou un autre, vous êtes récompensés du travail même si on a fait une saison de galère."

Le terme de "saison galère", Yacine Adli aurait pu l'utiliser. Mais il en a choisi d'autres, au micro de nos confrères de Canal Plus : "On a fait une saison de merde, une saison catastrophique. Si on est dans cette situation, ce n'est pas normal. Mais maintenant on y est. Il fallait que tout le monde prenne ses responsabilités. On l'a fait aujourd'hui (dimanche)." Reste à finir le travail, rappelle le jeune milieu de terrain (20 ans) : "On va essayer de mettre le dernier coup de collier à Reims. C'est une saison à oublier. On espère la mettre de côté."

