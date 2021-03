On aurait peut-être dû s'en méfier. Le retour de Hatem Ben Arfa en Ligue 1, après une saison quasiment blanche et une expérience manquée en Espagne, promettait de grandes choses. Le joueur était souriant, virevoltant balle au pied, et décisif : 2 buts et 4 passes décisives en 7 rencontres de fin novembre à la trêve hivernale. A 33 ans, le gaucher semblait enfin avoir trouvé de la maturité, parfois entrevue à Rennes, et rendait tout le collectif bordelais meilleur. Son coach Jean-Louis Gasset le disait lui-même : "Je me régale. Tous ses partenaires lui donnent la balle et bougent autour de lui."