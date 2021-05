Si Waldermar et Franck Kita, respectivement président et directeur général du FC Nantes, pensaient que l’ambiance délétère qui les a accompagnée toute la saison allait se terminer avec le maintien obtenu par leurs joueurs ce dimanche face à Toulouse , ils se sont trompés. En effet, selon des informations deet de, un peu plus de deux heures après la fin du barrage retour des Canaris face au Téfécé, des individus cagoulés se sont introduits à la Beaujoire et ont pris à parti la trentaine d’employés du club restés au stade pour fêter l’évènement.