Où serait le PSG sans Kylian Mbappé ? Et que deviendra-t-il sans le prodige parisien, libre en fin de saison ? Deux questions qui disent tout de l’influence colossale du Français dans la bonne marche parisienne. Et du néant sans lui. En ce moment, à Paris, il y a lui et tous les autres. On l’avait déjà entrevu face à Bruges mardi, on en a eu une énième confirmation ce dimanche face à Monaco (2-0)