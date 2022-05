Tout le monde a vu ce qu'il s'est passé, a lâché le président lillois Olivier Létang. C'est la première fois en 30 ans qu'il y a trois penaltys…" Trois penaltys concédés par la même équipe dans match, c'était du jamais vu depuis 30 ans en Ligue 1. Lille a fait cette expérience rarissime dimanche à Troyes. Et son gardien, Leo Jardim, n'a pas fait de miracle. Les Troyens ont transformé les trois offrandes pour s'imposer (3-0) . Le LOSC, lui, a littéralement explosé, terminant la rencontre à neuf après les expulsions de Renato Sanches et Burak Yilmaz. L'arbitrage a largement fait parler dans les couloirs du Stade de l'Aube. ", a lâché le président lillois Olivier Létang.

Létang avait paradoxalement vu le coup venir. "Il y a eu un courrier fait suite à un match la semaine dernière où, de ce que j'ai compris, l'ESTAC aurait dû avoir plusieurs penaltys et ne les a pas eus (face à Nice, NDLR), a-t-il rappelé. Je n'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage, mais on doit faire un constat sur le niveau, l'utilisation et l'utilité de la VAR. Effectivement, on ne comprend plus. Mais suite à ce courrier et à la polémique dans la semaine, j'avais prévenu mon voisin, un quart d'heure avant le penalty, de ce qui allait se passer. Malheureusement j'avais raison."

Pour autant, ces faits de jeu ne justifient pas le comportement de ses joueurs qui ont dégoupillé à l'image des deux expulsions. "On n'a pas toujours eu l'attitude adéquate, a estimé Létang. On était mené 1-0 à la mi-temps, il y avait le temps de revenir dans le match et le premier puis le deuxième carton rouge nous condamne complètement. Je ne veux pas parler des joueurs individuellement, il faut garder son calme même quand il y a de l'injustice. Cette injustice doit nous donner de la force. Après, c'est impossible de revenir dans le match. On est solidaires, on gagne ensemble et on perd ensemble. Après, il y avait un environnement qui était plus complexe."

