Ils ont attendu longtemps pour revenir dans les stades, ils attendront au moins une semaine de plus pour voir un premier succès de leurs équipes à domicile. Les fans de Ligue 1 ont en effet assisté à un fait rarissime dans l'élite : aucune victoire à domicile. Ce n'est d'ailleurs que la troisième fois de l'histoire du football français qu'un tel phénomène se produit, et il n'y avait pas eu pareille disette pour les dix formations évoluant devant leur public depuis la 9e journée de la saison 2004-2005, soit il y a 16 ans et 10 mois. Simple corrélation, ou un trop-plein de pression ?

Que ce phénomène se produise au moment où la Ligue 1 retrouve son public est un sacré clin d'œil. La saison passée, le huis clos était le plus souvent mis en avant pour justifier la baisse du nombre de victoires à domicile. L'absence de supporters était alors perçue comme un véritable handicap pour les formations évoluant à domicile, et les joueurs comme les entraîneurs expliquaient régulièrement que ce paramètre avait beaucoup d'impact en cas de contre-performance sur leur terrain. Ce n'est plus possible désormais.

Ligue 1 Selon vous, qui a été le meilleur joueur de la première journée de Ligue 1 ? IL Y A UNE HEURE

Un phénomène improbable

Si ce zéro pointé semble aussi improbable, c'est aussi à la lecture des formations qui évoluaient à domicile. Certes, le champion lillois et son dauphin parisien n'en faisaient pas partie. Mais Lyon, Monaco, Rennes ou Nice, voire Montpellier, sont attendues dans la première moitié et réputées pour être plutôt performantes à domicile, surtout avec l'appui de leur public. Cela ne s'est pas vraiment senti en cette reprise.

Dans un week-end où tous les joueurs et entraîneurs ont loué le retour des spectateurs dans les stades, même malgré les contraintes sanitaires et les attitudes de certains qui déçoivent déjà , la communion n'a pas encore pu être complète entre les joueurs et leurs fans à domicile. Quand on voit notamment la joie des Clermontois, des Parisiens et des Lillois avec leur public à l'extérieur, on a déjà hâte de voir une enceinte au complet célébrer la victoire de son équipe à domicile. La deuxième journée la semaine prochaine devrait déjà rectifier le tir.

OGC Nice, les supporters de retour en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Les résultats de la 1ère journée :

Monaco - Nantes : 1-1

Lyon - Brest : 1-1

Troyes - PSG : 1-2

Rennes - Lens : 1-1

Saint-Etienne - Lorient : 1-1

Bordeaux - Clermont : 0-2

Strasbourg - Angers : 0-2

Nice - Reims : 0-0

Metz - Lille : 3-3

Montpellier - Marseille : 2-3

Ligue 1 Patience… Messi n'est pas encore à Paris, mais ça avance IL Y A UNE HEURE