jamais eu à affronter une situation aussi complexe" depuis le début de sa carrière d'entraîneur. Après un scénario totalement fou, l'AS Saint-Etienne a décroché son premier succès de la saison contre Clermont (3-2) avant la trêve internationale. Cette victoire a permis à l'ASSE de quitter la place de lanterne rouge et de se situer à trois points de Brest, le premier non-relégable. Au coeur de cette saison très éprouvante, marquée notamment par la fronde des supporters , Claude Puel s'est confié ce jeudi à L'Equipe , en affirmant notamment qu'il n'avait "depuis le début de sa carrière d'entraîneur.

"Lille et Nice n'avaient pas été impactés par des investissements importants et des longs contrats à honorer. Le challenge est plus difficile à Saint-Étienne car on ne part pas d'une page blanche, a-t-il souligné. Quand on présente un nouveau projet, avec la formation, tout le monde trouve ça super. Mais une fois que tu es confronté à des difficultés, tout le monde oublie le contexte. Je suis ramené, et je l'accepte, à ma condition d'entraîneur. Je ne suis plus manager général, avec une vision et un cap à tenir", a déclaré l'entraîneur de 60 ans.

L'objectif est de terminer dans les dix premiers

L'ancien technicien de l'OL, dont "l'objectif est de terminer dans les dix premiers", ne veut pas "dévier" de sa "trajectoire" malgré la grogne des fans stéphanois. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Claude Puel, sur la sellette depuis le début de l'automne, est cependant resté flou sur son avenir. "Je m'interdis toute projection car mon quotidien, c'est demain, a-t-il souligné. Si on réussit notre entreprise, tant mieux pour le club et celui qui arrivera derrière." Le technicien prend donc match après match. Et celui face à Troyes (14e), dimanche, sera déjà décisif dans l'optique du maintien.

