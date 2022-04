Le LOSC garde du coeur et des ambitions. Le champion de France 2021 a perdu son titre ce week-end mais a su s'arracher pour venir à bout de Strasbourg sur le fil, ce dimanche, lors de la 34e journée (1-0). Alors que les Alsaciens ont manqué de réalisme, Zeki Celik a trouvé la faille en fin de match (87e) et permet aux Lillois de revenir dans la course à l'Europe avec une 9e place à 6 points du Top 5. Strasbourg a craqué après 11 matches sans défaite et se retrouve sixième à 3 longueurs du podium.

Sur leur pelouse et devant quelques supporters mécontents, les Lillois ont cherché à prendre l'initiative en début de rencontre. Titulaire en attaque en compagnie de Jonathan David, Burak Yilmaz a vite placé un premier tir en angle fermé que Mats Sels a détourné proprement (3e). Strasbourg est cependant entré dans son match et a parfaitement quadrillé sa moité de terrain avant de vite se projeter vers l'avant notamment grâce aux appels de Kévin Gameiro. Adrien Thomasson n'a pourtant pas osé frapper après une combinaison avec l'ancien Sévillan (12e).

Jardim tient la baraque

Les Alsaciens sont restés les plus tranchants face à des Dogues en manque de confiance et d'idées offensives. Thomasson s'est de nouveau retrouvé en position de tir mais sa tentative écrasée a filé sur Jardim (28e). Le gardien brésilien a aussi repoussé, du visage, la petite tête de Ludovic Ajorque en angle fermé après un corner (36e). Lille a répondu mais Renato Sanches a loupé le coche en chipant le ballon au discret Edon Zeghrova avant de tirer à côté de la cible sur un centre de Yilmaz (42e).

Après la pause, les visiteurs ont encore manqué de réussite offensive et de réalisme car Gameiro a trouvé le poteau sur une tête décroisée après un coup franc excentré (49e). L'ancien Sévillan a ensuite vu le solide Jardim détourner sa reprise à l'entrée de la zone de vérité suite à une remise d'Ajorque (58e). Le portier des Dogues s'est encore superbement détendu devant sa ligne pour repousser une belle reprise de Thomasson au point de penalty (75e). Gabriel Gudmundsson est aussi venu en aide à Jardim pour repousser la tête piquée de Gerzino Nyamsi sur corner (81e).

Celik libère les Dogues

Alors que les Strasbourgeois se sont longtemps montrés plus justes et mieux inspirés offensivement malgré une certaine prudence, ce sont les valeureux Lillois qui ont fini par débloquer la situation en fin de match. Le volontaire Timothy Weah a centré de la gauche et l'arrière droit Celik a dépassé sa fonction en se projetant dans la surface adverse et en taclant au second poteau pour ouvrir le score (1-0, 87e).

Le Turc a signé son deuxième but en championnat cette saison et permet aux Dogues de Jocelyn Gourvennec de se relancer après deux défaites de suite. Ils devront confirmer face à Troyes avant de défier Monaco, Nice et Rennes, trois autres prétendants aux places européennes. Les Alsaciens de Julien Stéphan, eux, ont perdu du terrain dans la course à la prochaine Ligue des champions et se retrouvent trois points derrière les Rennais et les Monégasques et un derrière les Niçois avant de recevoir le PSG lors de la prochaine journée.

