Le football français est en deuil. Deux jours après le décès de Jean-Pierre Adams , un autre joueur emblématique des années 70 est parti, ce mercredi à Saint-Raphaël. Dans la matinée, Le Progrès , puis l'AS Saint-Etienne, ont annoncé la mort de Gérard Farison, ex-défenseur phare de la grande époque des Verts, à l'âge de 77 ans, des suites de la maladie d'Alzheimer qu'il a combattue depuis plus de trois ans.

Gérard Farison n'a connu qu'un seul et unique club au cours de sa carrière professionnelle : l'AS Saint-Etienne. Sous la tunique des Verts, il a remporté cinq titres de champion de France (1968, 1970, 1974, 1975 et 1976) et trois coupes de France (1974, 1975 et 1977). L'arrière gauche a également participé à l'épopée européenne du club stéphanois, marquée par cette finale perdue à Glasgow en 1976 face au Bayern Munich (0-1). Une rencontre qu'il n'a pas jouée.

Une sélection avec les Bleus

Entre 1967 et 1980, Gérard Farison a disputé 412 matches avec Saint-Etienne. Outre sa carrière chez les Verts, il a également honoré le maillot de l'équipe de France à une reprise, le 24 avril 1976 contre la Pologne (2-0). Après avoir raccroché les crampons, Gérard Farison a occupé le poste d'éducateur sportif dans le Var.

