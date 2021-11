Pourquoi ils sont nommés

Florian Sotoca (Lens) : Un but et une passe décisive. Particulièrement décisif, il a permis aux Sang et Or de prendre un point contre Angers.

Fabien Centonze (Metz) : Au départ et à la conclusion d'un but qui vaut de l'or pour Metz, le latéral s'est aussi arraché pour endiguer les offensives niçoises.

Alban Lafont (Nantes) : Moins mis à contribution que contre le PSG, le gardien nantais a, surtout, arrêté le penalty de Jonathan David, permettant aux Canaris de repartir du Nord avec un bon point.

Marquinhos (PSG) : Comme souvent, le capitaine parisien a sonné la révolte. Auteur d'un doublé face à Saint-Etienne, le Brésilien a délivré une prestation à la hauteur de son importance dans le XI du PSG.

Jérémy Le Douaron (Brest) : Mal embarqué dans cette rencontre, Brest a pu compter sur son attaquant, qui a inscrit deux buts, pour renverser Bordeaux (2-1) et signer une quatrième victoire d'affilée.

Gaëtan Laborde (Rennes) : Son triplé face au Vitesse Arnhem, jeudi, lui a donné des ailes et, plus que jamais, Laborde semble innarêtable. Son but précieux face à Lorient a débloqué la rencontre des Rennais (2-0).

Ludovic Ajorque (Strasbourg) : Particulièrement à l'aise à Louis-II (Cinq buts en quatre matches), le Strasbourgeois avait envie de bien faire face à Monaco. Buteur sur un pénalty qu'il a obtenu, il a permis au Racing d'égaliser (1-1).

Anthony Lopez (Lyon) : Auteur de six arrêts face à Montpellier, le gardien lyonnais a grandement facilité la victoire des siens à la Mosson (1-0).

Dimitri Payet (Marseille) : Dans un triste match face à Troyes (1-0), le meneur marseillais est le seul a avoir surnagé. Passeur décisif pour Lirola, il a également délivré quelques caviars pour Milik, pas du tout en réussite devant la cage adverse.

Ryad Boudebouz (Saint-Etienne) : Malgré la défaite des Stéphanois face au PSG, l'Algérien a rayonné pendant une grande partie du match en mettant en difficulté le milieu parisien.

Le Top 10 du classement général :

1. Kylian Mbappé (PSG) 61 points

2. Dimitri Payet (OM) 43 points

3. Lucas Paqueta (OL) 36 points

4. Amine Gouiri (Nice) 33 points

5. Achraf Hakimi (PSG) 30 points

6. Andy Delort (Nice) 27 points

7. Bamba Dieng (OM) 25 points

8. Wahbi Khazri (Saint-Etienne) 25 points

9. Jonathan David (Lille) 22 points

10. Etienne Green (Saint-Etienne) 21 points

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? Pour rappel, l’intégralité des joueurs sélectionnés après chaque journée de Championnat empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e). Le joueur qui en aura le plus en fin de saison sera désigné MVP de "la Ligue des Talents".

