Il n'était pas sûr de participer à ce PSG-OL jusqu'à ce dimanche matin. Il sera finalement dans le onze de départ parisien. Sorti sur blessure mercredi face au FC Bruges (1-1) en Ligue des champions et victime d'un traumatisme à un orteil, Kylian Mbappé sera bien titulaire pour affronter les Gones ce dimanche soir (20h45) au Parc des Princes. Et il sera à la pointe d'une attaque monstrueuse, où l'international français sera associé à Lionel Messi, Neymar et Angel Di Maria, suspendu lors du match face aux Belges. Mauricio Pochettino a ainsi fait évoluer son système vers un 4-2-3-1, après avoir massivement utilisé le 4-3-3 jusqu'ici.

C'est loin d'être le seul choix fort de l'entraîneur parisien. Il a également tranché dans le vif au poste de gardien de but, où Gianluigi Donnarumma va enchaîner une deuxième titularisation en championnat après avoir été laissé sur le banc au profit de Keylor Navas en C1. Autre surprise, l'absence d'Achraf Hakimi, sur le banc au coup d'envoi. Thilo Kehrer occupera le côté droit de la défense parisienne, tandis que Nuno Mendes va débuter pour la première fois sur le flanc gauche. Suspendu face à Bruges, Idrissa Gueye est de retour au milieu, où il assurera la récupération avec Ander Herrera.

La compo du PSG : Donnarumma - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Herrera - Di Maria, Messi, Neymar - Mbappé

La compo de l'OL : Lopes - Gusto, Boateng, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes, Paqueta - Shaqiri, Toko Ekambi, Slimani

