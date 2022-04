Steve Mandanda n'a pas été récompensé. Remplaçant de Pau Lopez depuis le début de saison, l'international français visait un grand retour en tant que titulaire en Ligue 1 dans la cage phocéenne pour le classique PSG-OM de ce dimanche soir (20h45). Mais Jorge Samapoli en a décidé autrement : il a conservé sa confiance en son portier espagnol, irréprochable de son côté depuis le début de la saison.

Ad

Pour le reste, Jorge Sampaoli est resté fidèle à sa colonne vertébrale, alignant à nouveau Valentin Rongier dans un rôle hybride entre latéral droit et milieu de terrain. Devant, en l'absence d'Arkadiusz Milik, c'est Dimitri Payet qui jouera comme faux numéro neuf, avec Under et Gerson sur les côtés. Kamara évoluera comme numéro six avec Mattéo Guendouzi et Pape Gueye à ses côtés.

Ligue 1 Milik bien absent du groupe marseillais, Mandanda titulaire ? IL Y A 9 HEURES

Côté parisien, aucune surprise n'est à noter. Malgré un match plein face à Clermont (1-6), Sergio Ramos débute sur le banc, laissant la paire Marquinhos - Presnel Kimpembe officier. Comme attendu, la MNM est bien présente sur la pelouse du Parc

La compo du PSG : Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar

: Donnarumma (G) - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Neymar La compo de l'OM : Pau Lopez (G) - Ronfier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gueye - Under, Payet, Gerson

Neymar est-il fini ? "C'est aussi stupide de l'enterrer que de le croire sauvé"

Ligue 1 Gerson, le couteau suisse est enfin aiguisé IL Y A 21 HEURES