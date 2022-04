Que vaut le réveil de Neymar et Lionel Messi depuis deux semaines ? Aujourd'hui, pas grand-chose. Deux victoires contre Lorient et Clermont, autant dire rien au regard des ambitions du Paris-Saint-Germain. Ce qui domine, pour ne pas dire écrase, leur saison reste cette élimination humiliante à Madrid contre laquelle ils n'ont rien pu faire et leur incapacité à porter le PSG au moment où tout le monde les attendait.

Le reste vaut bien peu de choses alors que les trois buts de l'Argentin en championnat et les 20 matches ratés par le Brésilien ont alimenté le climat de défiance à leur égard. Quoiqu'il arrive, quoiqu'il se passe lors des sept journées de championnat, le bilan de leur saison ne variera que très peu : elle est et restera ratée. Mais les deux hommes ont une dernière occasion de polir ce qu'il reste de leur exercice actuel et celle-ci vaudra bien plus cher qu'un triplé ou qu'une orgie de passes décisives contre Clermont.

Vitrine médiatique et rabibochage avec le Parc des Princes ?

Un match face à Marseille n'a pas l'importance d'un quart de finale de Ligue des champions mais aucune affiche de Ligue 1 n'a le même prestige et ne déclenche la même passion chez les supporters du PSG. "Ce n'est pas un match de plus mais un moment spécial", résumait Mauricio Pochettino la semaine dernière. Même si les ultras parisiens ne seront pas derrière leur équipe dimanche, une victoire face à l'ennemi pourrait marquer le début de la réconciliation entre Paris et ses deux stars sud-américaines, érigées en bouc-émissaire du fiasco européen.

Et il s'agira là du dernier grand rendez-vous pour des Parisiens, privés de Ligue des champions et de finale de Coupe de France, qui finiront l'année en faux-plat descendant face à des adversaires moins rutilants. PSG - OM offre une belle vitrine médiatique, surtout quand Marseille se positionne en dauphin de Paris, dans une époque où le dernier match a souvent valeur de vérité absolue. L'enjeu est clair : prouver que le trio, les deux Sud-Américains et Kylian Mbappé, peut influer en même temps sur les événements d'un grand match.

Forts en même temps dans un grand match

Jusqu'ici, les tentatives ont toujours échoué notamment en Ligue des champions. Soit parce que Neymar, blessé ou en convalescence, n'a pas pu défendre ses chances soit parce que Messi, freiné par une acclimatation plus longue que prévu et dont on attend toujours le grand match référence avec Paris, n'était que l'ombre du génial meneur du Barça. "On est de mieux en mieux, on est tous les trois à 100% mais seulement à la fin de la saison, prévenait Neymar dimanche dernier. C’est dommage pour nous mais on va aller chercher ce qui nous reste en championnat."

La complicité sur le terrain avec Messi et Neymar ? C'est dommage que ça n'arrive que maintenant. Après il y a eu pas mal de circonstances, d'événements qui ont fait qu'on a été un peu retardés, lui a répondu Kylian Mbappé sur Canal Plus. On a eu une douleur, elle est encore présente mais on doit positiver, montrer qu'on est un grand club, une grande équipe et qu'on est ici pour gagner des trophées." Ces trois-là vivent peut-être, sans doute (?), leur dernière occasion de briller ensemble dans un grand rendez-vous. L'envol programmé de Kylian Mbappé à Madrid dans quelques semaines pourrait transformer ce PSG-OM en dernier récital du trio. " Ces trois-là vivent peut-être, sans doute (?), leur dernière occasion de briller ensemble dans un grand rendez-vous. L'envol programmé de Kylian Mbappé à Madrid dans quelques semaines pourrait transformer ce PSG-OM en dernier récital du trio.

Faire passer l'idée que Messi et Neymar ne sont pas finis

Mais moins que le champion du monde, absolument irréprochable cette année, c'est Neymar et Messi qui seront au centre des attentions. Car c'est par eux, et parce que leurs salaires colossaux les empêcheront d'aller voir ailleurs cet été, que passera l'avenir du PSG. Briller contre l'OM, c'est l'assurance d'apaiser un peu les débats sur leur avenir au PSG et faire passer le message qu'à 30 ans et 34 ans, le Brésilien et l'Argentin ne sont pas tout à fait perdus pour le très haut niveau. Même un seul petit but de l'un ou de l'autre pèsera plus qu'un carton contre Clermont ou Lorient et après dimanche, il sera trop tard pour le duo.

