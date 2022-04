Pau Lopez : 4

Sa sortie hasardeuse a permis à Neymar d’ouvrir le score. Il n’a pas toujours été très rassurant dans le jeu au pied, mais sans gravité. Une parade sur un coup franc du Brésilien l’a remis dans son match. La suite a été correcte. Sur le penalty de Kylian Mbappé, il frôle le ballon.

Ad

En bref... Une seule erreur manifeste. Soit une de trop.

Ligue 1 L'antisèche : Mais qu'espérait Sampaoli ? IL Y A 44 MINUTES

Valentin Rongier : 4

Il a bien débuté. Bon dans le pressing et par sa capacité à renverser le jeu, ou encore à permuter avec ses milieux. Mais il a vite décliné dans son influence positive et Nuno Mendes, Neymar et Mbappé se sont régalés dans la profondeur, sur son côté. Il a manqué de réussite sur le penalty concédé, le ballon heurtant son coude.

En bref... Trop friable dans son dos. Carence rédhibitoire pour un piston.

Remplacé par Pol Lirola (77e), auteur de quelques montées intéressantes.

William Saliba : 5

Il dégage de la sérénité, même au coeur d'un match plutôt moyen, marqué par quelques imprécisions techniques qui ne lui ressemblent pas. Sa prestation correcte aurait pu être magnifiée par le but qui lui a été refusé, pour hors-jeu, en fin de rencontre.

En bref... Il est capable de mieux.

Trois nouveaux, deux titulaires et une valeur sûre : Une nouvelle vague déferle sur les Bleus

Duje Caleta-Car : 6

Il a eu le mérite d’être là où il fallait, lors d’un cafouillage dans les six mètres parisiens, pour remettre les deux équipes à hauteur. Puis il est monté en puissance, dans ce match au sommet. Outre sa qualité de passe, deux tacles maîtrisés sur la fusée Mbappé sont à mettre à son crédit.

En bref... Le meilleur joueur de l'OM ce dimanche.

Remplacé par Cédric Bakambu (90e+3), qui n'a pas eu l'opportunité de s'exprimer.

Luan Peres : 5,5

Il a traversé la rencontre de manière discrète. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour un défenseur central. Quelques interventions bien senties dans sa surface.

En bref... Pas tonitruant mais efficace.

Le sourire de Duje Caleta-Car, buteur ce dimanche Crédit: Getty Images

Gerson : 4,5

Un ou deux rushes tranchants, mais c'est tout. Sa complicité avec Payet n'a pas sauté aux yeux comme elle a pu le faire cette saison. Il s'est chamaillé avec son compatriote Marquinhos à deux reprises et a plutôt bien bloqué son couloir.

En bref... Trop neutre par rapport à ce que l'OM attend de lui.

Cengiz Ünder : 4,5

On ne peut pas lui reprocher de rechigner à défendre. Ünder a été précieux, pour gêner la relance parisienne. Mais aucune étincelle n'est venue de lui, dans les phases d'attaque phocéennes.

En bref... Il a manqué d'impact balle au pied.

Remplacé par Amine Harit à la mi-temps.

Amine Harit : 5

Dès la première minute qu'il a passée sur le terrain, il a obtenu un coup franc. Harit a aussi signé une bonne course défensive, face à Achraf Hakimi. Globalement, il a apporté du punch mais le soufflé est vite retombé. Titulaire en puissance, il n'a pas spécialement marqué les esprits.

En bref... De l'impact dès son entrée, pas transcendant par la suite.

Marquinhos a encore régné en maître face à l'OM Crédit: Getty Images

Mattéo Guendouzi : 5,5

Il a provoqué un nombre incalculable de fautes et s'est mis le Parc des Princes à dos. Il a même "réussi" à en devenir la cible n°1, alors que son coéquipier Dimitri Payet avait la palme en début de rencontre. Le stakhanoviste marseillais (aucun match raté cette saison) a été plutôt bon, sans briller dans le dépassement de fonction.

En bref... De l'activité et de la malice.

Boubacar Kamara : 5

Kamara a été bon à la récupération et l'orientation du jeu. Il n'a pas su se montrer décisif. Dans le système frileux des Phocéens, il n'en a eu que peu de fois la latitude. Une perte de balle en seconde période vient ternir cette copie plutôt moyenne.

En bref... A la hauteur de ce match d'un niveau moyen.

Jorge Sampaoli (OM) lors du choc face au PSG dimanche en Ligue 1. Crédit: Getty Images

Pape Gueye : 4,5

Il a abattu beaucoup de travail et de kilomètres, mais de manière assez désordonnée. L'assurance dont il fait preuve depuis son retour de la CAN s'est estompée lors de ce match face au PSG.

En bref... Un cran en dessous de ses dernières sorties.

Remplacé par Bamba Dieng (81e minute), qui a illustré l'envie de Jorge Sampaoli d'enfin se découvrir.

Dimitri Payet : 5

Copieusement hué par le Parc, Payet n'a pas créé de mouvement, avec son costume de "faux n°9". Décevant dans ce rôle, il a au moins été bon sur les coups de pied arrêtés. Sur le but de Caleta-Car, son corner rentrant a parfaitement exploité la fébrilité de Gianluigi Donnarumma. Un peu à la manière de Saliba (qu'il a servi sur coup franc à la 85e minute), il est passé à quelques centimètres d'un bon match. Comme l'OM est passé d'un potentiel nul 2-2 à une défaite 2-1

En bref... Sauvé par les coups de pied arrêtés.

Mattéo Guendouzi (OM), à droite, à la lutte avec Neymar (PSG) - 17/04/2022 Crédit: Getty Images

Ligue 1 Les notes du PSG : Donnarumma broie du noir, Neymar rallume la lumière IL Y A UNE HEURE