Marseille déçoit à nouveau. Une semaine après une déconvenue au Vélodrome contre Clermont (0-2), l’OM avait l’occasion de se relancer ce dimanche avec un déplacement chez un mal classé. Mais les Marseillais, empruntés dans le jeu, ont été rejoints en toute fin de match et perdu deux points sur la pelouse de Troyes (1-1). Les hommes de Jorge Sampaoli reprennent tout de même la 2e place, un point devant Nice. Grâce à cette égalisation, l’ESTAC passe de la 20e à la 17e place.

Ad

La triste prestation marseillaise ne devrait pas faire taire les critiques récurrentes sur le jeu déployé par les protégés de Jorge Sampaoli, qui a été un peu moins remuant qu'à son habitude sur le bord du terrain. L'Estac, qui s'est montrée courageuse mais parfois maladroite, a grappillé un point qui lui permet de rester en dehors de la zone de relégation (17e). Les Aubois devancent les trois derniers, Metz, Saint-Etienne et Bordeaux seulement à la différence de buts. Le déplacement sur la pelouse des Girondins le week-end prochain s'annonce décisif.

Ligue Europa Conférence "Je n'ai jamais vu un geste comme celui-là" : Sampaoli salue le fair-play de Qarabag 24/02/2022 À 22:58

Payet avait pourtant retrouvé le chemin du but en L1

Pourtant, l’OM semblait bien parti pour confirmer son statut de meilleure équipe à l’extérieur cette saison en Ligue 1 (26 points pris sur 36 possibles avant cette rencontre). Sans être particulièrement dangereux, il a vite contrôlé les débats et piqué sur sa première occasion. Fauché par un tacle largement évitable de Baldé, Guendouzi a obtenu un penalty. Payet s’est chargé de le transformer pour inscrire son 9e but de la saison en Ligue 1, record avec Marseille égalé (0-1, 28e). Sans Milik, seulement entré pour le dernier quart d’heure, les Olympiens se sont arrêtés de jouer en seconde période pour seulement contrôler les débats.

Troyes a commencé à y croire et les changements opérés par Bruno Irles ont fait la différence. Remplaçants au coup d’envoi, Koné, d’un centre parfait dans les six mètres, et Touzghar, d’un tacle rageur, ont permis au promu d’obtenir un point finalement mérité (1-1, 90e). L'égalisation de Touzghar, alors que Troyes était virtuellement lanterne rouge, devrait elle calmer un peu les supporters ultras qui ont déployé plusieurs banderoles hostiles envers l'entraîneur Bruno Irles et réclamé sa démission. L’OM a de son côté payé sa trop grande gestion des événements et pourrait grandement le regretter en fin de saison si deux points manquent dans la course à la Ligue des champions.

Avec AFP

Ligue Europa Conférence L'OM a retrouvé son sérieux 24/02/2022 À 19:40