Qui donc arrêtera les Monégasques ? Inarrêtable depuis sa victoire de prestige contre le Paris Saint-Germain fin mars, l’AS Monaco a décroché son sixième succès consécutif en championnat en disposant (4-1) de Saint-Étienne dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Parfaitement lancée par son buteur maison Wissam Ben Yedder (22e), l’ASM a réalisé un véritable feu d’artifice sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, Kevin Volland (24e), Timothée Kolodziejczak (60e csc) et Myron Boadu (76e) inscrivant les quatre réalisations monégasques dans cette rencontre contre un but stéphanois du capitaine Wahbi Khazri (41e).

De cette rencontre, on ne retiendra évidemment pas les jets d’engins pyrotechniques venant de l’un des deux kops stéphanois ayant entraîné l’interruption de la partie pendant plus d’une demi-heure. Mais plutôt le nouveau tour de force réalisé par l’AS Monaco. Cloués au pilori après leur revers strasbourgeois (1-0) lors de la 28e journée, les Monégasques ont depuis totalement renversé l’opinion de leur côté. Lancés sur une impressionnante série de cinq victoires consécutives, les hommes de Philippe Clément ont enchaîné sur un sixième succès d’affilée en terre stéphanoise, démontrant ainsi qu’ils avaient bien les épaules suffisamment larges pour briguer une place en Ligue des Champions en fin de saison.

Les joueurs de Saint-Etienne renvoyés aux vestiaires après l'interruption du match contre Monaco en Ligue 1, le 23 avril 2022 Crédit: Getty Images

Monaco n'a pas eu le temps de trembler

Privée de Ruben Aguilar (pour cause de Covid) au coup d’envoi, l'ASM n’a pas tardé à afficher ses ambitions face à des Stéphanois en quête de constance après leur nul obtenu à Bordeaux (2-2). Trouvé au terme d’une action parfaitement huilée et initiée par l'inamovible Aurélien Tchouaméni, le capitaine monégasque Wissam Ben Yedder a posé la première pierre du festival offensif monégasque (22e) avant que son compère d’attaque Kevin Volland ne donne plus d’ampleur à la domination des Rouge et Blanc (24e). Surpris juste avant la mi-temps sur un pénalty de Wahbi Khazri (41e) par des Verts orgueilleux et poussés par un public de Geoffroy-Guichard incandescent, Monaco n'a toutefois pas vraiment eu le temps de trembler.

À peine le club princier avait-il pu procéder à quelques changements (entrée de Boadu et de Jakobs à la place de Golovine et de Ben Yedder), que le malheureux Timothée Kolodziejczak crucifiait les siens sur un centre au cordeau du nouvel entrant Ismail Jakobs (1-3. 60e.) De nouveau à l'abri d'un éventuel retour des joueurs de Pascal Dupraz, les Monégasques ont alors attendu le retour du jeu ( suite à l’interruption de la rencontre pour jets de feux d’artifice ) pour planter une dernière banderille par l'intermédiaire d’un autre entrant Myron Boadu (1-4. 76e). Facile vainqueur d'une faible équipe des Verts, l'AS Monaco (59 points) empoche un dix-septième succès en Ligue 1 qui la propulse provisoirement à la troisième place du championnat avec trois longueurs d’avance sur le quatrième Rennes (56 points).

