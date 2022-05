Décidément, l’OM n’est pas verni en cette fin de saison, où sa qualification pour la prochaine Ligue des champions est de plus en plus contesté par Rennes et Monaco. La victoire du club du Rocher face à Lille vendredi a même provoqué le recul des Olympiens à la troisième place de Ligue 1, avant le déplacement des joueurs de Jorge Sampaoli à Lorient ce dimanche (17h05).

Un rendez-vous que les demi-finalistes malheureux de la Ligue Europa Conférence , éliminés par Feyenoord (2-3 à l’aller ; 0-0 au retour), aborderont sans Dimitri Payet, sorti sur blessure cette semaine face aux Néerlandais et absent pour le reste de la saison , mais également sans Arkadiuz Milik. L'attaquant polonais, certes beaucoup critiqué pour ses prestations sans relief ces dernières semaines, lui qui n’a plus trouvé le chemin du but depuis le 20 mars, ne pourra donc pas entrer dans les plans de son entraîneur lors de cette 36e journée.

Le joueur de 28 ans aurait, selon nos confrères de L’Equipe, été victime d’une rechute à une cuisse qui l’avait déjà privé de plusieurs matches le mois dernier. Le Polonais, qui aurait reçu un coup sur cette même cuisse jeudi, a donc été obligé de rester sur le flanc pour le déplacement en Bretagne. Il ne fait en tout cas pas partie du groupe de 22 joueurs olympiens dévoilé par le club.

