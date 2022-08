Dans un climat on ne peut moins serein, l’Olympique de Marseille s’apprête à disputer, dimanche, son premier match de la saison face au Stade de Reims, au Stade Vélodrome. Et, surprise, Dimitri Payet a été laissé sur le banc par Igor Tudor. Pourtant apte, le capitaine de l'OM va regarder ses coéquipiers depuis le banc de touche au coup d'envoi. C'est Under et Gerson qui vont épauler Arkadiusz Milik devant.

Ad

Ligue 1 L'OM, déjà sous tension HIER À 18:10

"Dimitri est un joueur important, c'est un choix. Un choix pour ce match, il n'y a rien. Il y a cinq changements dans un match qui peuvent changer le cours d'une rencontre", a justifié sur Prime Vidéo l'entraîneur de l'OM.

Dans l'arrière-garde marseillaise, on retrouvera dans les buts la recrue estivale en provenance du Celta Vigo, Ruben Blanco, gardien de 26 ans arrivé en prêt. Devant lui, Samuel Gigot fait son retour dans l'effectif olympien après six mois de prêt du côté du Spartak Moscou. Il apparaîtra dans une défense à trois avec Chancel Mbemba (ex-FC Porto) et Leonardo Balerdi.

Les compositions de Marseille - Reims

OM : Ruben Blanco (G) - Gigot, Mbemba, Balerdi - Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares - Under, Milik, Gerson

Reims : Pentz (G) - Gravillon, Faes, Abdelhamid - Foket, Munetsi, Cajuste, Locko - Matusiwa - Ito, Touré

Ligue 1 De pépite à dernier de la liste, l'OM pousse Dieng vers la sortie 30/07/2022 À 23:09