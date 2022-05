L'Equipe et l'AFP. La crainte d'une telle sanction faisait suite à une décision de la FIFA en janvier dernier de L'appel a été entendu. L'Olympique de Marseille a reçu ce lundi l'autorisation par le Tribunal arbitral du sport (TAS) d'effectuer un recrutement sans contrainte ni interdiction cet été, indiquentetLa crainte d'une telle sanction faisait suite à une décision de la FIFA en janvier dernier de suspendre le joueur sénégalais Pape Gueye et punir l'OM, après un transfert pour le moins chaotique et un litige avec le club anglais de Watford débuté en 2021.

Ad

Le jugement officiel sur le fond aura lieu en octobre, mais le club présidé par Pablo Longoria devrait donc respirer financièrement grace au mercato et disposer d'une marge de manoeuvre plus conséquente pour ajuster son effectif, à l'aube d'une saison 2022-2023 où le club olympien disputera la Ligue des champions et aura besoin d'un groupe étoffé.

Ligue 1 Son arrivée, les sifflets devant ses enfants... Messi sans filtre sur sa "saison difficile" au PSG IL Y A 31 MINUTES

Mbappé, Payet, Dante : Notre équipe-type de la saison 2021/22 de L1

Ligue 1 Nantes, le rêve improbable : Kita aimerait chiper Milik à l'OM IL Y A 9 HEURES