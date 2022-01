C'est une autre tuile dont se serait bien passé l'Olympique de Marseille. Après l'annonce de la suspension de Pape Gueye à la suite du litige entre l'OM et Watford dans le cadre du transfert du milieu de terrain sénégalais, rapporte aujourd'hui que cette suspension est assortie d'une interdiction de recruter pour le club français lors des deux prochaines périodes de transfert.

Mais le quotidien précise que le club phocéen et son président Pablo Longoria vont faire appel de la décision devant le Tribunal Administratif du Sport (TAS). Le dirigeant espagnol est dit "confiant" dans la gestion de ce dossier, qui a déjà condamné l'OM à verser 2,5 millions d'euros au club anglais, et ordonné une suspension de quatre mois pour Pape Gueye. Le joueur de 22 ans, actuellement à la CAN avec sa sélection, n'a pas pu prendre part à la rencontre des siens face à la Guinée vendredi (0-0)