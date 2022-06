"Je suis de retour ! Il y a bien un ADN OL". Alexandre Lacazette a redonné le sourire à plus d'un supporter lyonnais ces derniers jours. Et sa conférence de presse de présentation ne va pas les faire redescendre de leur nuage. Pendant une vingtaine de minutes, l'ancien Gunner a envoyé tous les messages rêvés par les fans lyonnais. Sur son attachement à l'institution lyonnaise, déjà. "L'amour du club", a ainsi répondu l'ancien joueur d'Arsenal quand il a été interrogé sur ce qui l'a poussé à revenir tout en baissant ses émoluments de manière conséquentes. L'autre message est tout aussi clef : remettre l'OL à sa place. "Le projet était très important pour moi", a-t-il glissé.

Il y a le projet de prendre des joueurs. Et ça me plaît que le club ait cette ambition", a ainsi prévenu l'ancien meilleur buteur de L1. "Le faire signer tôt, ça peut donner des idées aux autres, a enchaîné Bruno Cheyrou, responsable du recrutement. La colonne vertébrale commence à se dessiner. Et à partir de là, on pourra avoir d'autres éléments de qualités qui viendront compléter l'effectif pour avoir une équipe hyper compétitive l'année prochaine". Le come-back de l'international français , qui s'est engagé avec l'OL jusqu'au 30 juin 2025 , montre ainsi d'abord le retour des ambitions sur les bords du Rhône. Et sa présentation a donné le ton. Notamment pour la suite du mercato, alors que des rumeurs de rachat du club s'accumulent également depuis 24 heures. "", a ainsi prévenu l'ancien meilleur buteur de L1. ", a enchaîné Bruno Cheyrou, responsable du recrutement.".

Il y a peut-être eu une petite cassure ces dernières saisons

Le message est clair. Meurtri par la dernière saison – terminée sans qualification européenne – ("C'était difficile en tant que supporter de les voir comme ça sans pouvoir les aider", a glissé le buteur), Alexandre Lacazette lance le début d'un nouveau cycle. C'est le désir du club. Et l'OL a réussi son coup. "On avait souhaité remettre de l'ordre et notre réflexion portait sur la force de l'institution, a expliqué Jean-Michel Aulas. On voulait rendre crédible notre discours. Et on a fait en sorte de passer de la réflexion aux actes. Et pour ça, il fallait qu'Alexandre accepte notre stratégie qui est de faire revenir l'un de ses généraux le plus appréciés, les plus performants. Et ainsi donner un sens et un contenu à une histoire qui est en train de se concrétiser"

Le retour de Lacazette est alors le symbole de ce renouveau, lui le natif de Lyon qui a fait ses gammes au centre de formation avant de s'imposer comme un cadre de l'équipe première. Et il en a bien conscience. Tout comme de la mission qui l'attend. "Je connais bien la maison et les valeurs du club, a glissé l'avant-centre. Il y a peut-être eu une petite cassure ces dernières saisons. J'espère aider tout le monde à retrouver cet amour et ce lien avec les supporters, le club et les joueurs." Et ses cinq saisons loin du Groupama Stadium devraient l'aider dans sa tâche. Surtout sa dernière où il a dû guider les jeunes Gunners sur les bords de la Tamise. "Je pense que j'ai progressé dans mon leadership. J'ai plus d'expérience. J'analyse mieux les situations", avoue-t-il.

Objectif meilleur buteur de l'histoire du club ?

En revenant sur les terres de ses débuts et de ses exploits passés, l'ancien meilleur buteur et joueur de la L1 en 2015 (27 buts) va aussi avoir l'occasion de marquer un peu plus l'histoire de Lyon où il est le quatrième meilleur buteur avec 129 réalisations. C'est "forcément" dans "un coin de (sa) tête" mais il le répète, son but est ailleurs en revenant chez lui. Plus collectif. "C'est surtout aider l'équipe et le club à revenir en haut de l'affiche", lance-t-il. Le genre de discours qui va ravir plus d'un supporter là aussi.

